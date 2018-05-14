Андронов и Хафизуллин пропустят матч со словаками и будут готовиться к Швеции

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов после раскатки рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем группового турнира чемпионата мира-2018 против Словакии.

– У Андронова небольшое повреждение нижней части тела, – сказал Жамнов. – Ничего серьезного, сегодня игру пропустит. Будет готовиться к завтрашнему матчу и плей-офф.

– Сыграют ли Бучневич и Шалунов?

– Да, оба сыграют со словаками. Шалунов сыграет в центре вместо Андронова.

– Хафизуллин не готов пока играть?

– Мы не стали форсировать его возвращение. Он тренировался вчера, но сегодняшнюю встречу еще пропустит. Тоже будет готовиться к завтрашнему матчу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, матч Россия – Словкия на чемпионате мира-2018 состоится сегодня, 14 мая. Начало игры – 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.

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