Алексей Жамнов: "Словаки – не такие уж и аутсайдеры"

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов после раскатки сказал, что команда настраивается на победу в матче группового турнира чемпионата мира-2018 в Дании против Словакии. Специалист отметил, что игроки, за исключением Сергея Андронова и Динара Хафизуллина, которые пропустят предстоящую игру, находятся в хорошем состоянии.

– Словаки – аутсайдеры?

– Да не такие уж они и аутсайдеры. Игры в концовке кругового турнира непредсказуемые. Вчера, например, немцы победили финнов. Нужно настраиваться на любого соперника. Словаки довольно неплохо сыграли со шведами. Мы прекрасно понимаем всю ситуацию. Нам сегодня нужна только победа.

– Вчера оргкомитет разъяснил ситуацию по играм в двух городах в плей-офф. Команды, занявшие первые два места в группе А остаются в Копенгагене. Насколько принципиально нашей сборной остаться в этом городе и не переезжать?

– Для нас принципиально выиграть следующий матч. И завтрашний тоже. А в переездах ничего страшного нет. На прошлом чемпионате мира мы переезжали.

– Нет ли смысла в двух матчах подготовиться к плей-офф?

– Именно это мы и собираемся делать. Спасибо, что подсказали.

– Каково физическое состояние команды?

– Вчера 6 игроков катались, они могут играть, но мы не хотим усугубить их повреждения. Остальные работали на земле. В гостинице есть тренажерный зал. Команда в хорошем состоянии, только у двух игроков есть болячки – Андронова и Хафизуллина. Они могут играть, но мы не хотим, чтобы мы их усугубили.

– Судя по тому, что происходит в другой группе, без разницы, с кем играть в четвертьфинале?

– Чтобы выиграть золотые медали, нужно побеждать всех. Для нас главное, чтобы мы настраивались на каждого соперника и играли по заданию. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, матч Россия – Словакия на чемпионате мира-2018 состоится сегодня, 14 мая. Начало игры – 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.