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Франс Нильсен: "Заменить Габорика будет трудно"

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Нападающий сборной Европы Франс Нильсен подчеркнул, что травма Мариана Габорика – серьезная потеря для команды в преддверии финальной серии Кубка мира-2016 с Канадой. 34-летний словак покинул расположение команды и будет восстанавливаться около восьми недель. На турнире Габорик набрал 2 (2+0) очка в четырех матчах.

– Это потеря, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Нильсена. – Он очень хороший игрок, который может перевернуть ход игры. Габорик умеет забивать важные голы, что он делал всю карьеру. Однако у нас есть Бедкер, который еще не играл здесь. Мы все знаем, что он отличный игрок. Хорошо, что у нас есть кем заменить выбывших, но заменить Габорика будет трудно.

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https://www.wch2016.com/ru/news/gaborik-out-eight-weeks-with-foot-injury/c-282150342

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