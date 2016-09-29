12:59 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Александр Овечкин: "На Кубке мира многие были не в форме"

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Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин отметил, что Кубок мира-2016 проходит в то время, когда команды еще не набрали форму. По его словам, если бы турнир состоялся по ходу сезона, то результаты были бы другими.

– Если бы Кубок мира проходил во время сезона, как Олимпийские игры, то думаю, что сборные США или Финляндии не проигрывали бы так, – цитирует Овечкина TSN. – Был бы совершенно другой турнир, если бы он состоялся по ходу сезона, когда все игроки находятся в форме. До этого никто не был в таком положении.

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