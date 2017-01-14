ФХР: "В ситуации с гимном оргкомитет женского МЧМ винит судей"

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что организаторы женского молодежного чемпионата мира в Чехии обсудили ситуацию в матче 1/4 финала турнира Россия – Чехия (2:0), после которого был освистан гимн РФ. Как отмечает руководитель, оргкомитет винит в арбитров встречи в частых драках на льду и плохой атмосфере игры.

– Эпизод с гимном подробно обсуждался на директорате турнира, мы получили подробный ответ от организаторов, уже высказался глава ИИХФ Рене Фазель, – цитирует "Р-Спорт". – Оргкомитет винит в ситуации судей, которые допустили накал страстей на льду своими действиями, после чего эта атмосфера перенеслась на трибуны. То же самое мы слышали от нашей стороны. В целом эпизод, как говорят у нас в хоккее, заигран. Главное, что наши девушки победили на льду.

Гимн России освистали в Чехии. Почему? //

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