"Зауралье" победило питерское "Динамо", "СКА-Нева" в гостях обыграл "Рубин"

"Зауралье" в матче регулярного чемпионата ВХЛ победило питерское "Динамо" со счетом 5:1. "СКА-Нева" в гостях обыграл "Рубин".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) - "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Дюкарев - 5 (Исаев), 10:19 - 1:0. Рехтин - 5 (бол., Глебов, Колготин), 24:29 - 2:0. А. Шевченко - 12 (Бирюков, Тамбиев), 29:24 - 2:1. Тымченко - 3 (Абметка), 29:34 - 3:1. Дюкарев - 6 (Исаев), 31:56 - 4:1. Первухин - 5 (бол., Колготин), 53:46 - 5:1.

Вратари: Загидулин - Янин (Ложкин, 31:56).

"Рубин" (Тюмень) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Чуркин - 1 (Кондратьев, Рыков), 11:36 - 0:1. Давыдов - 6 (Ерофеев, Савенков), 21:42 - 1:1. Кукштель - 2 (Ожгихин, Гребенников), 34:16 - 1:2. Володин - 2 (бол., Рычагов, Александров), 53:23 - 1:3.

Нереализованный буллит: Феоктистов (6:34, Рубин).

Вратари: Назаров - Богданов.