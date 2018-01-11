Владислав Третьяк: "Русскую классику" в этом году посетят около трех тысяч человек"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что матч регулярного чемпионата ВХЛ "Зауралье" – "Рубин", который пройдет под открытым небом под названием "Русская классика", посетят около трех тысяч человек. Он выразил надежду, что традиция проводить подобные мероприятия вновь приживется в России.

– Матчи под открытым небом всегда привлекали очень много болельщиков, – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Позже закрытые катки были не в состоянии вместить всех желающих. Здорово, что традиции возродились. До рекордов НХЛ нам пока далеко, конечно, когда по 60 тысяч собирается. Около трех тысяч людей будет, это нормально. Хотелось бы, чтобы больше пришло, но ведь будут транслировать и СМИ местные, привлекать людей.

Это все делается для популяризации хоккея, это не только спортивное мероприятие, а действительно грандиозный праздник, настоящий шок. Люди с удовольствием придут не просто хоккей посмотреть, а пообщаться, провести время на свежем воздухе.

В этом году пройдет шестая по счету "Русская классика". Мероприятие состоится 28 января в Кургане.