"Торос" победил "Челмет", "Молот-Прикамье" не пропустил от "Спутника"

В регулярном чемпионате ВХЛ состоялось два матча. "Торос" в гостях обыграл "Челмет" со счетом 3:1, в другой встрече "Молот-Прикамье" всухую победил "Спутник".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) – "Торос" (Нефтекамск) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Джиошвили – 12 (Платонов), 17:42 – 0:1. Черкасов – 7 (Голованов), 25:59 – 0:2. Подкорытов – 11 (Алексеев, Тридчиков), 59:19 – 1:2. Дубровский – 10 (п.в.), 59:55 – 1:3.

Вратари: Сухачев (58:58 – 59:19, 59:37 – 59:55) – Хомченко.

Судьи: Голышев, Сюрдяев.

17 января. Челябинск. ДС "Юность".

"Спутник" (Нижний Тагил) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Ремов – 3 (Шайхулов), 26:50 – 0:1. Ремов – 4 (мен., Абрамов), 36:22 – 0:2.

Вратари: Аляпкин – Коробов.

Судьи: Ермолаев, Парфенов.

17 января. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова.