"Спутник" обыграл "СКА-Неву"

"Спутник" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "СКА-Неву" - 2:0. Также побед добились "Молот-Прикамье", "Сокол", "Сарыарка", "Торпедо" и "Ермак".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Звезда" (Чехов) - 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)

Голы: Зарипов - 7 (Андриянов), 5:56 - 1:0. Раенко - 13 (бол., Зарипов), 8:40 - 2:0. Салахов - 5 (Ишмаметьев, Андриянов), 9:20 - 3:0. Тимирев - 8 (Сергеенко), 13:31 - 3:1. Швецов - 5 (бол., Ермолаев, Дубовицкий), 16:56 - 4:1. Шаров - 7 (Тимирев, Сергеенко), 26:21 - 4:2.

Вратари: Петров - Самойлов (Волков, 10:51).

"Спутник" (Нижний Тагил) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Жиляков - 12, 26:27 - 1:0. Курепанов - 5, 49:38 - 2:0.

Вратари: Назаров - Мельничук.

"Динамо" (Балашиха) - "Сокол" (Красноярск) - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Голы: Щербина - 9 (мен., Дедунов), 10:46 - 0:1. Гловацкий - 9 (бол., А.Г. Князев), 14:33 - 0:2. А.Г. Князев - 15 (бол., Гловацкий, Медведев), 17:29 - 0:3. Пилипенко - 13 (бол., Шипов), 54:17 - 1:3. Железнов - 1 (п.в., Гловацкий), 59:53 - 1:4.

Вратари: Заливин (Бочаров, 59:13, 59:22 - 59:53) - Андрюхов.

"Химик" (Воскресенск) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Ломако - 19 (Алишаускас), 5:02 - 0:1. Ломако - 20 (Поляков), 17:13 - 0:2. Цыплаков - 1 (Аблаев, Богатин), 22:53 - 1:2. Банашков - 7 (Груздев, Анисин), 52:16 - 1:3. Банашков - 8 (бол., Антоновский, Ситников), 58:34 - 1:4.

Вратари: Синягин - Гелашвили.

ТХК (Тверь) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Джиошвили - 9 (Бондарев), 15:41 - 1:0. Рымарев - 2 (Юшков), 19:02 - 1:1. Смуров - 10 (бол., Шутов, Таталин), 21:18 - 2:1. Белозеров - 11 (Рымарев), 48:18 - 2:2.

Победный буллит: Белозеров.

Вратари: Тодыков - Полуэктов.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Ермак" (Ангарск) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Михайлов - 9 (Воробьев, Огородников), 18:58 - 0:1. Назаревич - 2 (Карамнов, Шевченко), 20:32 - 1:1. Михайлов - 10 (Огородников, Остроухов), 22:03 - 1:2. Леснухин - 3 (Федин, Чубыкин), 47:13 - 1:3.

Вратари: Назаров - Магарилов (Черепенин, 55:07, Магарилов, 56:10).