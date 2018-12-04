"СКА-Нева" обыграл "Рубин" в ВХЛ и сократил отставание от "Лады"

"СКА-Нева" обыграл "Рубин" в регулярном чемпионате ВХЛ. Тюменцы идут на второй строчке в таблице, имея в активе 49 очков. "СКА-Нева" отстает на одно. Лидирует "Лада", у которой на 2 очка больше, чем у "Рубина".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Елисеев - 8 (Ястребков), 31:09 - 0:1. Салахов - 6 (С. Альшевский, Я. Альшевский), 32:23 - 0:2.

Вратари: Гафиуллин (59:48) - Смирягин.

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:6 (1:3, 0:3, 1:0)

Голы: Банников - 1 (Кузьмин), 8:55 - 0:1. Емелин - 8 (Гиматов, Голованов), 10:09 - 0:2. Чернов - 9 (Рогов), 10:39 - 0:3. Там - 1 (бол., Ху, Сето), 13:00 - 1:3. Петрищев - 3 (бол., Гиматов, Емелин), 25:17 - 1:4. Афанасьев - 3 (Шакуров, Чебыкин), 30:39 - 1:5. Голованов - 8 (Гиматов, Емелин), 35:31 - 1:6. Толузаков - 12 (бол., Инь Руди, Николлс), 54:03 - 2:6.

Вратари: Лием (Боярчук, 10:39, Лием, 21:00) - Тарасов (Федотов, 40:00).

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Ротенберг - 1 (Кузнецов, Нечаев), 17:14 - 0:1. Митрофанов - 12 (бол., Берлев, Ващенко), 31:29 - 1:1. Монс - 8 (бол., Кулагин, Воробьев), 44:57 - 1:2. Паутов - 3 (Кулагин, Шипов), 48:01 - 1:3. Митрофанов - 13 (бол., Пилипенко), 54:52 - 2:3.

Вратари: Иванников (59:24) - Тодыков.

"Рубин" (Тюмень) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ларичев - 5 (Квартальнов, Володин), 18:31 - 0:1. Конозов - 7 (п.в., Кукштель, Тихонов), 59:01 - 0:2.

Вратари: Тяло (58:10 - 59:01) - Богданов.