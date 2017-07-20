Сергей Орешкин назначен тренером-консультантом петербургского "Динамо"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин продолжит карьеру в петербургском "Динамо". Орешкин назначен тренером-консультантом ХК "Динамо Санкт-Петербург", сообщает официальный сайт клуба.

В конце 2015 года Орешкин стал наставником главной команды "Динамо" в КХЛ и два сезона подряд доводил своих подопечных до полуфинала Западной конференции.

– С каким настроением приступаете к работе в Петербурге?

– Петербург – шикарный город, один из лучших в Европе, поэтому приехал с прекрасным настроением и с огромным желанием работать и помогать "Динамо" развиваться.

– Соскучились по работе?

– Конечно, сейчас главное – начать и вкатиться в сезон. "Динамо" – это история, и оно будет на высоте. Мы все вместе будем стараться это сделать!

– Ваши пожелания болельщикам и клубу "Динамо Санкт-Петербург"?

– Все просто: нужно все время стараться шагнуть на одну ступеньку выше!