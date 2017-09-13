Семин забросил первую шайбу после возвращения в "Сокол"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Сокол" одолел "Челмет" - 3:2. Счет в поединке открыл бывший форвард "Вашингтона", "Каролины" и магнитогорского "Металлурга" Александр Семин. Для него эта шайба стала первой после возвращения в родной Красноярск.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Горняк" (Учалы) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Закарлюкин - 2 (бол., Севанькаев, Пайор), 24:59.

Вратари: Борисов - Устинский.

"Сокол" (Красноярск) - "Челмет" (Челябинск) - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Семин - 1 (бол., Теряев, Андрющенко), 14:59 - 1:0. Мелихов - 1 (Кориневский), 16:43 - 1:1. Зюзин - 1, 38:12 - 2:1. Андрющенко - 1 (Семин), 41:27 - 3:1. Алексеев - 1 (Мелихов, Петриков), 45:02 - 3:2.

Вратари: Андрюхов - Сухачев (58:24).

"Металлург" (Новокузнецк) - "Южный Урал" (Орск) - 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Каницкий - 1 (Басков), 2:11 - 1:0. Подзиньш - 1 (бол., Фефелов), 34:13 - 2:0. Скатов - 1 (Чистяков), 37:13 - 2:1. Иванов - 2 (Марзоев, Репин), 52:22 - 2:2. Басков - 1 (бол., Скутар, Фефелов), 61:12 - 3:2.

Вратари: Литвинов - Третьяк.

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Саров" - 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Голы: Горбунов - 2, 9:18 - 0:1. Хасаншин - 1, 11:24 - 0:2. Смолин - 2, 17:22 - 0:3. Вилков - 1, 35:52 - 0:4. Синелев - 1, 43:15 - 1:4.

Вратари: Петров (Шпаков, 35:52) - Тихомиров.

"Торос" (Нефтекамск) - "Дизель" (Пенза) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Барулин - 1, 1:25 - 0:1. Воробьев - 1 (Семичастнов), 23:16 - 0:2. Голованов - 1 (Черкасов), 33:57 - 1:2. Людучин - 2 (Груздев), 46:17 - 1:3.

Вратари: Хомченко (Федотов, 23:37) - Кислицын.

"Химик" (Воскресенск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 4:5 (2:2, 1:3, 1:0)

Голы: Рычагов - 1 (Валенцов), 2:56 - 0:1. Дельнов - 1 (Квартальнов), 5:48 - 1:1. Крылов - 1 (Гребенников), 6:50 - 1:2. Черных - 3 (Чистов), 17:30 - 2:2. Макс. Мальцев - 1 (бол., Орлович-Грудков, Валенцов), 25:18 - 2:3. М. Гимбатов - 1 (Жихарев), 30:06 - 2:4. Коренев - 1 (Орлович-Грудков, Макс. Мальцев), 31:32 - 2:5. Богомолов - 1 (бол., Чистов), 34:38 - 3:5. Павлюков - 1 (бол., Квартальнов), 59:16 - 4:5.

Вратари: Трушков (Никитин, 30:06) - Мельничук.

"Звезда" (Чехов) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шевченко - 3 (Куракин, Кондратьев), 2:14 - 0:1. Пешехонов - 3 (бол., Антипов), 12:17 - 1:1. Джиошвили - 2 (Бирюков), 32:52 - 1:2. Хлопотов - 3 (Подлубошнов, Огиенко), 53:39 - 2:2.

Победный буллит: Назаревич.

Вратари: Самойлов - Ложкин (Самонов, 65:00).