"Русская классика" ВХЛ пройдет 28 января

Матч чемпионата ВХЛ под открытым небом - "Русская классика" - пройдет в Кургане 28 января, информирует пресс-служба ВХЛ. В нем сыграют "Зауралье" и "Рубин". Также был утвержден логотип "Русской классики".

- Особенность логотипа - присутствие на нем значимых элементов, которые подчеркивают принадлежность к месту проведения мероприятия, - говорится в сообщении. - Основа логотипа "Русской классики" 2018 года - изображение курганов - элементов герба города и Курганской области, а также стилизованный логотип одного из ведущих предприятий России - "Курганстальмоста". Уникальный шрифт ручного написания подчеркивает советский стиль и принадлежность к отечественной школе хоккея, а цветовая гамма логотипа отражает время года, в которое пройдет игра.