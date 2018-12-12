Результаты дня ВХЛ: "Барс" разгромил "КРС-ОЭРДЖИ", "Ценг Тоу обыграл "Дизель"

"Барс" нанес разгромное поражение "КРС-ОЭРДЖИ" со счетом 11:3, "Ценг Тоу" одолел в гостях пензенский "Дизель".

После победы над китайцами "Барс" набрал 34 очка и поднялся на 17-ю строчку турнирной таблицы. "Ценг Тоу" расположился на 19-й позиции, он отстает от казанцев на два очка.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Барс" (Казань) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 11:3 (4:1, 2:0, 5:2)

Голы: Тимиров - 6 (Елисеев, Лучевников), 1:44 - 1:0. Сето - 13 (К. Макаров), 2:08 - 1:1. Сошнин - 3 (Манухов), 13:42 - 2:1. Марин - 6 (Марушев, Елисеев), 14:31 - 3:1. Елисеев - 1 (Фаткуллин), 14:52 - 4:1. Манухов - 1 (Кара), 20:55 - 5:1. Марин - 7 (Воронков, Цуканов), 27:47 - 6:1. Максимов - 11 (мен., Рыбницкий), 42:13 - 6:2. Лямкин - 2 (Сошнин, Марин), 47:11 - 7:2. Тимиров - 7 (бол., Фаткуллин, Ибрагимов), 48:35 - 8:2. Редков - 1 (Кара), 49:43 - 9:2. Полинин - 3 (Крутий), 53:58 - 9:3. Елисеев - 2 (Фаткуллин, Тимиров), 57:17 - 10:3. Тимиров - 8 (Цуканов, Марин), 59:36 - 11:3.

Вратари: Шарыченков - Дан (Лием, 14:52).

Судьи: Зибинин, Спирин.

12 декабря. Казань. Дворец спорта.

"Дизель" (Пенза) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Епимахин - 10 (Швецов), 16:12 - 0:1. Барулин - 11 (бол., Забавин), 37:43 - 1:1. Епимахин - 11 (бол., Зарипов), 42:53 - 1:2.

Вратари: Фокин (59:32) - Перевозчиков.

Судьи: Дреев, Кочетов.

12 декабря. Пенза. "Дизель Арена".