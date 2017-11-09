Питерское "Динамо" одержало 11-ю победу в ВХЛ подряд

"Динамо" из Санкт-Петербурга победило "Сарыарку" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Бело-голубые одержали 11-ю победу подряд и возглавляют турнирную таблицу.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:4 (0:0, 1:4, 1:0)

Голы: Кондратьев - 3 (Конозов), 24:10 - 0:1. Рычагов - 5 (Орлович-Грудков), 26:11 - 0:2. Семин - 3 (М. Гимбатов, Конозов), 31:00 - 0:3. И.А. Иванов - 1, 32:30 - 1:3. Коренев - 5 (Рыков), 38:53 - 1:4. Бердников - 7 (Миллер, Метальников), 58:26 - 2:4.

Вратари: Смирягин (Полуэктов, 31:00) - Богданов.

"Сарыарка" (Караганда) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Назаревич - 8 (бол., К. Кузнецов, Чувиляев), 9:22 - 0:1. Мих. Орлов - 3 (бол., Бирюков, А. Шевченко), 50:56 - 0:2. Кондратьев - 2 (Карамнов), 58:14 - 0:3.

Вратари: Костин - Самонов.

"Зауралье" (Курган) - "Буран" (Воронеж) - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Дюкарев - 4 (Кротиков, Ольшанский), 37:14 - 1:0. Муштаев - 3 (Фаст, Болтанов), 38:58 - 2:0. Чечин - 2 (Князев, Болтанов), 43:55 - 3:0. Горшков - 3 (Шипилов), 47:40 - 3:1. Банцерев - 3 (Гайдаш, Сидляров), 48:02 - 3:2. Исаев - 4 (Муштаев), 58:15 - 4:2.

Вратари: Загидулин - Заливин.

"Рубин" (Тюмень) - "Рязань" - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Милехин - 5, 9:34 - 0:1. Меляков - 1 (Купцов), 22:59 - 1:1. Угольников - 2, 39:09 - 2:1. Федотов - 1 (Потякин, Сафаралеев), 40:59 - 3:1. Карпов - 3 (Дубинин, Иванов), 45:36 - 3:2. Купцов - 1 (Ильин), 48:06 - 4:2.

Вратари: Франскевич - Денисов.