Новокузнецкий "Металлург" подписал контракт с Касутиным

Вратарь Иван Касутин продолжит карьеру в новокузнецком "Металлурге", сообщает официальный Твиттер клуба. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в "Нефтехимике" и "Торпедо", отражая 86,7 процента броска при коэффициенте надежности 3,51. Также в его карьере были такие клубы, как ЦСКА, "Спартак", "Ак Барс", "Витязь", СКА, "Северсталь" и "Лада".

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Кузня" была исключена из КХЛ и будет выступать в ВХЛ.