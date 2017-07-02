Новокузнецкий "Металлург" подписал контракт с Касутиным

Вратарь Иван Касутин продолжит карьеру в новокузнецком "Металлурге", сообщает официальный Твиттер клуба. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в "Нефтехимике" и "Торпедо", отражая 86,7 процента броска при коэффициенте надежности 3,51. Также в его карьере были такие клубы, как ЦСКА, "Спартак", "Ак Барс", "Витязь", СКА, "Северсталь" и "Лада".
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Кузня" была исключена из КХЛ и будет выступать в ВХЛ.
"Металлург" в межсезонье пополнит свой состав 30-летним голкипером Иваном Касутиным. Вратарь выступал в том числе за ЦСКА, "Ак Барс" и СКА. pic.twitter.com/GM8ngHllqI– Металлург Нк (@MetallurgNk) 2 июля 2017 г.