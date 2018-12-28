Михаил Бирюков: "Надеюсь, завтра на "Русскую классику" придет целый стадион"

Завтра в Альметьевске в рамках чемпионата ВХЛ состоится матч на открытом воздухе между местным "Нефтяником" и "Торосом". Сегодня перед главной игрой мероприятия прошла встреча сборных Высшей лиги и Альметьевска - ворота первой защищал чемпион мира, а сейчас менеджер "Бурана" Михаил Бирюков. В матче он пропустил 10 шайб, после чего ответил на вопросы "СЭ".

- Столько пропустили. Вам уже дачу здесь пообещали? - вопрос корреспондента "СЭ".

- Вряд ли (улыбается). Я был бы не против, но, наверное, не получится.

- Как ощущали себя в игре?

- Честно, удивило хорошее качество льда. Даже не во всех крытых аренах такое качество.

- Ощущение, как в Финляндии в 2012 году?

- Нет, конечно. Трибуны были пустые (игра проходила в обед). Надеюсь, что завтра на Русскую классику придет целый стадион. (Евгений Белоусов)

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