Леонид Тамбиев: "Хорошо, что хоккеисты не заснули и доиграли шесть овертаймов"

Главный тренер "Динамо" (Санкт-Петербург) Леонид Тамбиев пошутил, что переживал, что его игроки уснут на льду во время финального матча ВХЛ со "СКА-Невой" (3:4 ОТ). Игра продолжалась 163 минуты 36 секунд.



- Была ли какая-то стратегия по распределению сил? Не боялись, что в какой-то момент игроки встанут?

- Боялся, чтобы не заснули, хорошо, что не заснули, доиграли до конца.

- Не считаете, что такой регламент приводит к издевательству над организмами хоккеистов? Как будете восстанавливаться после этого матча?

- Регламент не мы придумали, но вопрос хороший. Мне жалко своих ребят, я думаю, что коллеге тоже, длинная игра получилась, жалко мальчишек, но что сделаешь, – цитирует официальный сайт СКА Тамбиева. – Есть победитель, есть проигравший, есть регламент. Играем согласно регламенту.