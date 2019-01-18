"Лада" потерпела седьмое поражение подряд в ВХЛ

"Барс" в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Ладу" - 3:2 по буллитам. Для тольяттинцев это поражение стало седьмым подряд, команда опустилась на пятое место в таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Барс" (Казань) - "Лада" (Тольятти) - 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Сошнин - 5 (Редков), 1:36 - 1:0. Емец - 3 (Журавлев, Редков), 25:52 - 2:0. Тимирев - 26 (Чистов), 44:44 - 2:1. Тимирев - 27 (бол., Майоров, Чистов), 46:23 - 2:2.

Победный буллит: Галимов.

Вратари: Мифтахов - Скрынник.

Судьи: Нестеров, Степучев.

18 января. Казань. Дворец спорта.

"Зауралье" (Курган) - "Челмет" (Челябинск) - 4:5 Б (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Цыганов - 15 (Шиафотдинов, Крутиков), 11:48 - 1:0. Мелихов - 1 (Д. Мошаров), 16:40 - 1:1. Гарифулин - 5 (бол., Коренков, Сулимов), 19:02 - 2:1. Лисин - 3 (Джиг, Гуляев), 23:44 - 3:1. Тарасов - 11 (бол., Шепелев, Тертышный), 29:57 - 3:2. Кориневский - 10 (Никулин, Коновалов), 33:41 - 3:3. Степанов - 2 (Д. Мошаров), 39:28 - 3:4. Крутиков - 7 (Глебов, Цыганов), 42:46 - 4:4.

Победный буллит: Тертышный.

Вратари: Ярославлев - Кузьмин (Подскребалин, 12:08).

Судьи: Анашин, Томилов.

18 января. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Дизель" (Пенза) - ЦСК ВВС (Самара) - 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Коробов - 1, 15:42 - 0:1. Кокшаров - 9 (Зюзякин, Макаров), 18:46 - 1:1. Савунов - 6, 24:46 - 2:1. Мнихович - 7 (бол., Степаненко), 28:13 - 2:2. Степаненко - 11 (Мнихович), 31:08 - 2:3. Макаров - 15 (Зюзякин, Кокшаров), 31:58 - 3:3. Макаров - 16 (Демин), 61:28 - 4:3.

Вратари: Фокин - Скатов.

Судьи: Андрианов, Фролов.

18 января. Пенза. "Дизель Арена".