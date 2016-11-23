"Кристалл" снялся с чемпионата ВХЛ

На состоявшемся заседании совета Саратовской областной Федерации хоккея было принято решение о том, что дальнейшее участие "Кристалла" в чемпионате ВХЛ не представляется возможным, информирует официальный сайт лиги.

Перед началом сезона Саратовская областная Федерация хоккея представила в ФХР необходимые гарантии для участия команд "Кристалл" и "Кристалл-Юниор" в чемпионате и первенстве ВХЛ. Несмотря на имеющиеся долги, ФХР, учитывая важность участия клуба в чемпионате для развития хоккея в Саратове, пошла навстречу руководству областной федерации и допустила команды для участия в соревнованиях. К сожалению, городским и областным властям так и не удалось нормализовать ситуацию и обеспечить необходимое финансирование команд.

"Кристалл" завершил свои матчи первого круга регулярного чемпионата, поэтому все очки и статистические показатели, набранные саратовским клубом и его хоккеистами в матчах текущего сезона, сохранятся и будут учитываться в итоговой таблице чемпионата. В оставшихся до конца регулярного чемпионата матчах "Кристаллу" будут засчитаны технические поражения, а соперникам технические победы с начислением трех очков. Календарь не претерпит изменений, а команды получат дополнительное время на восстановление.