"Ижсталь" проведет реорганизацию по примеру "Эйбара"

Президент "Ижстали" Юрий Федоров сообщил об реорганизации по примеру испанского "Эйбара". Ижевский клуб намерен продавать акции всем желающим.

– Мы запустим IPO, – приводит сайт "Ижстали" слова Федорова. – Стоимость нашего клуба мы оценили примерно в миллиард рублей. В оценку стоимости вошли, в том числе, и ледовые площадки "Ижсталь", "Олимпиец" и "Чекерил". Около 20 процентов акций планируем выпустить на свободный рынок. Любой человек сможет купить акции нашего клуба и на деле доказать, что "Ижсталь" – народная команда.