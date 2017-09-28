"Хэйлунцзян" и "Челмет" забросили 12 шайб, "Динамо" потерпело первое поражение

"Хэйлунцзян" в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Челмет" - 7:5. Самым резльтативными игроками встречи стали игроки китайской команды Александр Васильев и Брендан О'Доннелл, набравшие по 4 очка.

Еще один клуб из Китая "Ценг Тоу" на выезде одержал победу над "Спутником" - 3:2. Питерское "Динамо", которое лидирует в турнире, потерпело первую победу, уступив "Торосу" - 1:2.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 5:7 (2:2, 1:3, 2:2)

Голы: Яковенко - 1 (бол., Могильников, Подкорытов), 2:02 - 1:0. Тарасов - 1 (Жульдиков, Мелихов), 3:52 - 2:0. Ху - 4 (Васильев), 9:05 - 2:1. Лебедев - 1 (Васильев, Ху), 16:14 - 2:2. Рыбницкий - 3 (О'Доннелл), 20:29 - 2:3. Альшевский - 3 (мен., Рыбницкий, Васильев), 26:24 - 2:4. Мелихов - 2 (бол., Карпухин, Кориневский), 27:29 - 3:4. Альшевский - 4 (бол., О'Доннелл, Рыбницкий), 31:13 - 3:5. Дубровин - 2 (Васильев, Алексеев), 47:41 - 3:6. Тарасов - 2 (Петриков, Алексеев), 53:18 - 4:6. Мокин - 5 (О'Доннелл), 54:33 - 4:7. Тридчиков - 2 (бол., Безруков), 56:54 - 5:7.

Вратари: Сухачев (Кузьмин, 31:13, 57:56) - Скрынник.

Судьи: Сюрдяев, Шемякин.

28 сентября. Челябинск. ДС "Юность".

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Шиафотдинов - 2 (Камаев, Полозов), 5:03 - 0:1. Гиберт - 1 (Завьялов), 36:28 - 1:1. Полозов - 2 (Ячменев, Попов), 46:14 - 1:2. Камаев - 3 (бол., Гребенюк, Полозов), 55:57 - 1:3. Рожков - 2 (бол., Загидуллин, Юзеев), 59:45 - 2:3.

Вратари: Орлов (58:58 - 59:45) - Тяло.

Судья: Гофман.

28 сентября. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Голы: Зарипов - 1 (Синелев), 0:13 - 0:1. Шайхулов - 2 (Угольников, Бикмуллин), 12:17 - 0:2. Алтыбармакян - 1, 14:27 - 1:2. Рычагов - 2 (бол., Конозов), 44:15 - 2:2. Орлович-Грудков - 3 (Козловский, Коренев), 51:25 - 3:2. Набиуллин - 3 (Торяник), 55:47 - 3:3. Синелев - 3 (Третьяков, Кузнецов), 56:09 - 3:4. Бикмуллин - 4 (п.в., Шайхулов), 59:55 - 3:5.

Вратари: Волков (Мельничук, 12:17, 58:01 - 58:29, 58:56) - Шпаков.

Судьи: Ермолаев, Свиргун.

28 сентября. Санкт-Петербург. СД "Хоккейный".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Кузьмин - 1 (Гиндуллин), 3:26 - 0:1. Баранов - 5 (Емелин, Дубровский), 27:13 - 0:2. А. Шевченко - 5 (бол., Молодцов, Бирюков), 34:48 - 1:2.

Вратари: Самонов (Ложкин, 38:36, Самонов, 40:00, 57:25 - 58:24, 59:52) - Хомченко.

Судьи: Тютнев, Юдаков.

28 сентября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".