Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Константин Горовиков вошел в тренерский штаб петербургского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба ВХЛ. Также клуб расторг соглашение с тренером Андреем Банадой. Возглавляет петербуржцев Сергей Орешкин.

Горовиков начал профессиональную карьеру в Санкт-Петербурге, в составе СКА. Также в его карьере были "Салават Юлаев", "Северсталь", "Авангард" и московское "Динамо". В составе последнего он выступал семь сезонов, выиграл два Кубка Гагарина и завершил карьеру в 2017 году. В сборной России он завоевал золото чемпионатов мира-2008 и 2009.