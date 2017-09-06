Гендиректор новокузнецкого "Металлурга" и тренерский штаб покинут клуб

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев покинет свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Также команду покинет тренерский штаб во главе с Вадимом Шахрайчуком. Последним рабочим днем для специалистов станет четверг.

Шахрайчук возглавил "Кузню" в середине марта, сменив на посту главного тренера Сергея Бердникова.

Напомним, что в мае клуб был исключен из КХЛ по решению совета директоров лиги. "Кузня" заявилась в ВХЛ, где должна начать выступления 13 сентября матчем против "Южного Урала".