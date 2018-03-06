"Ермак" - в чевертьфинале ВХЛ, "Сарыарка" и новокузнецкий "Металлург" проведут седьмой матч

"Ермак" стал седьмым четвертьфиналистом плей-офф ВХЛ. В 1/8 финала клуб из Ангарска в шести матчах победил "Южный Урал".

В другой встрече новокузнецкий "Металлург" одолел "Сарыарку" и сравнял счет в серии - 3:3. Седьмая встреча состоится 9 марта.

ВХЛ

1/8 финала

Плей-офф

Шестые матчи

"Металлург" (Новокузнецк) - "Сарыарка" (Караганда) - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Тамбиев - 2, 8:55 - 0:1. Чернов - 3 (Романцев), 12:50 - 1:1. Макаров - 1 (Маслов), 33:20 - 2:1. Тополь - 4 (бол., Ердаков, Сиксна), 34:35 - 2:2. Кокшаров - 1 (Шубин, Бутузов), 37:33 - 3:2. Романцев - 3 (п.в.), 59:59 - 4:2.

Вратари: Литвинов - Гелашвили (Костин, 40:00, 58:34).

Счет в серии - 3-3

"Южный Урал" (Орск) - "Ермак" (Ангарск) - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Зарипов - 2 (Воронин, Ишмаметьев), 7:29 - 0:1. Воронин - 1 (Юшков, Иванов), 14:37 - 0:2. Усков - 1 (Яковлев, Карлин), 36:43 - 0:3. Манухов - 1 (бол., Кропачев), 49:35 - 1:3.

Вратари: Перетягин - Борисов.

Счет в серии - 2-4