Дамир Рыспаев: "Уже скоро состоится моя первая игра за устькаменогорское "Торпедо"

Защитник устькаменогорского "Торпедо" Дамир Рыспаев в интервью Шайба.kz отметил, что рад своему возвращению в казахстанскую команду. Хоккеист также подчеркнул, что скоро состоится его первая игра за торпедовцев.

– Что ощутили, когда президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил, что с вас готовы снять бессрочную дисквалификацию?

– Конечно, я очень обрадовался. Наверное, это самая долгожданная новость для меня за последний год.

– Что чувствуете, возвращаясь в Усть-Каменогорск?

– Чувствую духовный подъем, ведь я возвращаюсь в родной город.

– Когда увидим вас в играх за "Торпедо"?

– Я не заставлю вас долго ждать. Уже скоро состоится моя первая игра за "Торпедо". Хочу принести родной команде максимальную пользу. Буду всеми силами биться за нее.

Напомним, что ранее КХЛ разрешила игроку выступать в ВХЛ. Напомним, что игрок был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года за драку с тремя игроками "Куньлуня". Всего в КХЛ на его счету 23 матча, в которых он не набрал очков и отличился 194 минутами штрафа.