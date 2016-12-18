"Челмет" и "Ермак" добились побед

"Челмет" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл Ермак - 6:2. В другой встрече "Ермак" в овертайме победил "Южный Урал" - 3:2.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Сокол" (Красноярск) - 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Голы: Севанькаев - 6, 10:50 - 1:0. Исангулов - 2 (Воронков, Гловацкий), 13:09 - 1:1. Забавин - 5 (Лавриненко, Закарлюкин), 19:57 - 2:1. Рожков - 7 (бол., Войнов, Петриков), 30:17 - 3:1. Степанов - 2 (А. Чистяков, С.А. Чистяков), 31:36 - 3:2. Рожков - 8 (Мошаров), 33:18 - 4:2. Тридчиков - 9 (буллит), 38:20 - 5:2. Тридчиков - 10 (Севанькаев, Шипин), 53:07 - 6:2.

Вратари: Угрюмов (53:00 - 53:07) - Аликин (Евдокимов, 33:18).

"Южный Урал" (Орск) - "Ермак" (Ангарск) - 2:3ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кремзер - 2 (бол., Музычко, Марзоев), 9:19 - 1:0. Федин - 3 (Милюков, Исламов), 10:11 - 1:1. Кремзер - 3 (Музычко, Марзоев), 14:28 - 2:1. Федин - 4 (Филонов, Воронин), 52:15 - 2:2. Огородников - 1 (Майер, Самарин), 61:52 - 2:3.

Вратари: Полошков (Гайдуллин, 20:00) - Магарилов.