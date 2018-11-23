Пестушко продолжит карьеру в "Северстали"

"Северсталь" подписала контракт с нападающим Максимом Пестушко, информирует пресс-служба клуба. Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Детали сделки не оглашаются.

Напомним, что 33-летний форвард 9 ноября подписал просмотровый контракт с "Динамо", провел три матча, но очков не набрал. Клуб принял решение не подписывать контракт с нападающим.

Ранее Пестушко защищал выступал за "Югру", "Авангард" и "Нефтехимик". Кроме того, он уже защищал цвета бело-голубых в 2008-09 годах и с 2012 по 2016 год.

Всего в КХЛ игрок провел 555 матчей, в которых забросил 152 шайбы и отдал 166 результативных передач.

Все о КХЛ - здесь.