Валерий Брагин: "Мы давно ждали программу подготовки хоккеистов, нужно внедрить ее на местах"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что национальная программа подготовки хоккеистов скоро должна принести хорошие результаты. По его словам, главное – внедрить ее на местах.

​Во вторник Федерация хоккея России представила национальную программу подготовки хоккеистов, внедрение которой начнется со следующего сезона.

– Мы очень давно ждали эту программу. Очень хорошо, что она появилась. Самое главное сейчас – внедрить ее на местах, – цитирует "РИА Новости" Брагина. – Думаю, уже скоро она даст хорошие результаты. Это фундамент всего российского хоккея. Производство качественных игроков должно быть поставлено на конвейер. Она поможет нашим тренерам правильно работать с детьми.

Основное преимущество программы в том, что она написана понятным языком и имеет четкую структуру. Любой тренер без проблем разберется в требованиях, упражнениях и прочем. Она создана не только для того, чтобы обучать детей, но и повысить профессиональный уровень тренеров. К сожалению, далеко не все наши наставники знают методики и набор определенных упражнений в определенном возрасте.

Как мы работали раньше? Например, осенью мы собираем два состава в молодежную сборную. И бывает так, что очень непросто набрать качественных игроков в две команды. Так, конечно, быть не должно. Когда программа заработает, у нас будет намного больше качественных игроков.