Сын Рагулина приступил к написанию сценария драмы о своем отце

Александр Рагулин-младший, сын трехкратного олимпийского чемпиона Александра Рагулина, приступил к написанию сценария спортивной драмы о хоккее и судьбе своего отца, сообщает ТАСС. По его словам, фильм будет посвящен н хоккею, судьбе отца и его братьев, а жанр "можно назвать историческим кино, это будет спортивная драма".

- Сейчас мы обсуждаем сценарий с братом отца Николаем Павловичем и вдовой Ольгой Юрьевной, пока над сценарием работаю я. Я вел переговоры с несколькими продюсерами и одним режиссером. Идея живет уже давно, и мы собираемся воплощать ее в жизнь уже с весны, начать активную работу над сценарием.

Рагулин выигрывал Олимпиаду в 1964, 1968 и 1972 году, стал десятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом СССР. Цвета национальной команды он защищал с 1961 по 1973 год.