Легенды "Спартака" и России сыграют в честь 70-летия Якушева

3 февраля спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд" совместно с ФХР и клубом "Спартак" проведут ряд праздничных мероприятий, посвященных чествованию прославленного хоккеиста Александра Якушева, отметившего в этом году 70-летний юбилей, информирует официальный сайт ФХР.

В 17:00 на Малой арене Ледового дворца "Парка легенд" состоится гала-матч между легендами "Спартака" и легендами России. Легендарный нападающий выйдет на лед в составе обеих команд.

Чествование продолжится на большой арене Ледового дворца, где Якушев проведет вбрасывание перед матчем "Спартак" – "Сочи".