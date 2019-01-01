Известного хоккеиста оштрафовали после пьяного дебоша в самолете

Полиция возбудила административное дело за мелкое хулиганство в отношении хоккеиста, который устроил дебош в самолете.

– В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, выполняющего рейс из Сочи в Москву, – говорится в сообщении пресс-службы МВД. – Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже.

– Сотрудники транспортной полиции доставили пассажира в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавим, что по данным СМИ, 37-летний мужчина – известный хоккеист.