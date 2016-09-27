Игорь Ларионов: "Бывшие игроки НХЛ заинтересованы в участии в Лиге легенд"

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, который принял участие в переговорах с Гэри Бэттменом о сотрудничестве в рамках Лиги легенд, рассчитывает на увеличение интереса к хоккею, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Он уверен, что участие североамериканских спортсменов в лиге будет этому способствовать.

- Участие канадцев и американцев даст толчок популяризации хоккея, - сказал Ларионов. - Мы закончили, больше не играем, но делаем все для развития игры. В том числе рассчитываем на интерес в Китае и Корее.

Мы говорили о двух командах, но Бэтмен предложил создать команду НХЛ. Все это в процессе переговоров, хотелось бы запустить их уже со следующего сезона. Есть предложение провести по два матча в России и Северной Америке. Я разговаривал с Крисом Челиосом, другими бывшими НХЛовцами, интерес очень большой.

Буре, Касатонов, Ларионов и Якушев обсудили сотрудничество Лиги легенд с НХЛ