Игорь Ефимов: "В матче против Швеции на льду была команда, единый кулак"

Главный тренер юношеской сборной России (U-17) Игорь Ефимов после матча турнира пяти наций против Швеции (6:0) отметил, что игроки его команды сражались друг за друга. Специалист выделил нападающего Александра Хавонова, который забросил три шайбы в этом поединке.

- Счет очень хороший, рады за нашего вратаря Даниила Исаева, который сыграл на ноль и подчистил очень много моментов у ворот, - приводит пресс-служба ФХР слова Ефимова. - К сожалению, пока есть проблемы в обороне, которые будем разбирать с ребятами. Но результатом и игрой в атаке сегодня остались довольны, давно команда не забрасывала шесть шайб в матче.

Еще во время вчерашнего матча у нас был план Б: мы сделали перестановки, немного поменяли сочетания звеньев и переместили Влада Коткова в первое звено к Хованову и Денисенко. В итоге там получилась хорошая концовка, когда мы едва не вернулись в игру, забросив две шайбы подряд. В сегодняшней встрече эта тройка тоже сыграла хорошо, но не стал бы выделять только их. На льду была команда, единый кулак.

Радует, что ребята бились друг за друга, и начало этому было положено еще в концовке третьего периода вчерашней игры. Ну и, конечно, молодец Сашка Хованов, на счету которого сегодня три заброшенных шайбы и одна передача, как капитан он здорово сработал в этом матче. Дебютной шайбой за сборную отметился Юра Платонов, мы очень рады за него, поздравили в раздевалке после игры.