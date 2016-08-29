ФХР поздравила Овечкина со свадьбой

ФХР поздравила нападающего "Вашингтона" и сборной России Александра Овечкина с женитьбой. Ранее форвард выложил фото в социальных сетях с обручальными кольцами. Фотографию он снабдил подписью: "Это счастье". Овечкин и Анастасия Шубская встречались около двух лет, а в сентябре хоккеист сделал предложение своей возлюбленной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Овечкин и Шубская уже сыграли свадьбу, однако официального подтверждения она не получила. Невеста в своем Instagram уже сменила фамилию - на Овечкина.

Добавим, что сейчас Овечкин ведет подготовку к новому сезону и со сборной России выступит на Кубке мира, который стартует 17 сентября. Первый матч команда Знарка сыграет со шведами 18 сентября.

- Вчера Александр Овечкин официально перестал быть холостяком. И стал счастливым мужем! - говорится в сообщении. - Поздравляем Анастасию и Александра c женитьбой. И желаем, чтобы такой важный шаг приносил сплошную радость и много-много счастья. Ура!

Поздравляем Анастасию и Александра c женитьбой. И желаем, чтобы такой важный шаг приносил сплошную радость и много-много счастья. Урааа! – Хоккей России (@russiahockey) 29 августа 2016 г.