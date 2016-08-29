10:27 | ХОККЕЙ — Россия

ФХР поздравила Овечкина со свадьбой

0
0
0

ФХР поздравила нападающего "Вашингтона" и сборной России Александра Овечкина с женитьбой. Ранее форвард выложил фото в социальных сетях с обручальными кольцами. Фотографию он снабдил подписью: "Это счастье". Овечкин и Анастасия Шубская встречались около двух лет, а в сентябре хоккеист сделал предложение своей возлюбленной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Овечкин и Шубская уже сыграли свадьбу, однако официального подтверждения она не получила. Невеста в своем Instagram уже сменила фамилию - на Овечкина.

Добавим, что сейчас Овечкин ведет подготовку к новому сезону и со сборной России выступит на Кубке мира, который стартует 17 сентября. Первый матч команда Знарка сыграет со шведами 18 сентября. 

- Вчера Александр Овечкин официально перестал быть холостяком. И стал счастливым мужем! - говорится в сообщении. - Поздравляем Анастасию и Александра c женитьбой. И желаем, чтобы такой важный шаг приносил сплошную радость и много-много счастья. Ура!

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ