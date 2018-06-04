ФХР почтила память Виктора Тихонова в честь его 88-летия

ФХР почтила память легендарного советского и российского тренера, трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Тихонова. Сегодня ему бы исполнилось 88 лет. Тихонов – обладатель множества наград, в том числе и государственных. В 1998 году он был введен в Зал славы ИИХФ. Имя Виктора Тихонова также занесено в музей Олимпийской славы в Лозанне.

4 июня исполняется 88 лет со дня рождения одного из легендарных и самых титулованных хоккейных тренеров мира, трёхкратного олимпийского чемпиона Виктора Васильевича Тихонова:

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