16:13 | Хоккей — Россия

ФХР почтила память Виктора Тихонова в честь его 88-летия


ФХР почтила память легендарного советского и российского тренера, трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Тихонова. Сегодня ему бы исполнилось 88 лет. Тихонов – обладатель множества наград, в том числе и государственных. В 1998 году он был введен в Зал славы ИИХФ. Имя Виктора Тихонова также занесено в музей Олимпийской славы в Лозанне.

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http://fhr.ru/news/item/30268/

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