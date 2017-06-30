Бывший генменеджер "Сахалина" арестован по подозрению в хищениях

Бывший генеральный менеджер "Сахалина" Сергей Борзых арестован во Владивостоке, сообщает sakhalin.info. В его отношении заведено уголовное дело по подозрению в хищении денежных средств клуба.

Также в розыск объявлены Павел Губенко, назначенный на должность директора ПСК "Сахалин" при Эдуарде Сандлере, а затем смененный Алексеем Аном, и Оксана Чернышова, супруга Губенко, бывший генеральный менеджер волейбольной команды "Сахалин".

В "Сахалине" никаких следственных действий не ведется. Проверки там проходили ранее, когда менялось руководство. Сообщалось, что минфин выявил там множество нарушений, материалы были переданы в правоохранительные органы.

Хоккейный Сахалин три сезона играет в Азиатской хоккейной лиге. В дебютном чемпионате клуб дошел до полуфинала плей-офф, а последние два сезона проигрывал корейскому "Анян Халла" в финале.