Алексей Бадюков: "Маркова наверняка привлекут в качестве дополнительного резерва и проверят перед Олимпиадой"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", комментатор-эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о составе сборной России на Кубок Карьяла. По его словам, основные претенденты на Олимпиаду-2018 будут из ЦСКА и СКА.
- Перед началом сезона было понятно, что основные претенденты на Олимпиаду будут из ЦСКА и СКА. Илья Любушкин из "Локомотива" хорошо смотрится в силовой борьбе. На травмированного Антона Белова рассчитывать не приходится.
- Этим обусловлено появление Василия Токранова?
- На месте Белова хорошо чувствует себя Войнов. Токранов стабильно выступает и проявляет себя в этом сезоне – в атаке он на 100 процентов выполняет все, что нужно. И это говорит о том, что дорога в сборную не закрыта даже тем, кто здорово себя проявляет в последний месяц.
- Чем заслужили вызов Хафизуллин и Зубарев?
- Хафизуллин стал прибавлять в паре с Херсли после перехода Чудинова в "Авангард". Что касается Зубарева, не считаю его кандидатом на поездку на Олимпиаду. Скорее, это подстраховочный вариант, поскольку у него налажено взаимопонимание с партнерами по СКА.
- Почему не позвали Андрея Маркова?
- Андрей Марков на Кубке мира и в Кубке Стэнли не показал себя, как хотелось бы, однако не показательно, как он выступает в "Ак Барсе". Его наверняка привлекут в качестве дополнительного резерва и обязательно проверят перед Олимпиадой. (Евгений БЕЛОУСОВ)
- Ак Барс
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Алексей Бадюков
- Антон Белов (хоккей)
- Андрей Марков
- Динар Хафизуллин
- Илья Любушкин