Алексей Бадюков: "Маркова наверняка привлекут в качестве дополнительного резерва и проверят перед Олимпиадой"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", комментатор-эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о составе сборной России на Кубок Карьяла. По его словам, основные претенденты на Олимпиаду-2018 будут из ЦСКА и СКА.

- Перед началом сезона было понятно, что основные претенденты на Олимпиаду будут из ЦСКА и СКА. Илья Любушкин из "Локомотива" хорошо смотрится в силовой борьбе. На травмированного Антона Белова рассчитывать не приходится.

- Этим обусловлено появление Василия Токранова?

- На месте Белова хорошо чувствует себя Войнов. Токранов стабильно выступает и проявляет себя в этом сезоне – в атаке он на 100 процентов выполняет все, что нужно. И это говорит о том, что дорога в сборную не закрыта даже тем, кто здорово себя проявляет в последний месяц.

- Чем заслужили вызов Хафизуллин и Зубарев?

- Хафизуллин стал прибавлять в паре с Херсли после перехода Чудинова в "Авангард". Что касается Зубарева, не считаю его кандидатом на поездку на Олимпиаду. Скорее, это подстраховочный вариант, поскольку у него налажено взаимопонимание с партнерами по СКА.

- Почему не позвали Андрея Маркова?

- Андрей Марков на Кубке мира и в Кубке Стэнли не показал себя, как хотелось бы, однако не показательно, как он выступает в "Ак Барсе". Его наверняка привлекут в качестве дополнительного резерва и обязательно проверят перед Олимпиадой. (Евгений БЕЛОУСОВ)