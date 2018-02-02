Александр Кожевников: "Майоров настолько гостеприимный хозяин, что не пригласил зайти"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью "СЭ" рассказал о деталях разговора с бывшим тренером "Спартака" Борисом Майоровым, который в рубрике "Разговор по пятницам" рассказал об уходе нападающего из команды. По словам специалиста, хоккеист приехал к нему на дачу и пытался "выбить" себе квартиру.

– Разумеется, все было не так, как рассказал Борис Александрович, – отметил Кожевников. – Я действительно приехал на машине, но не с девушкой, а супругой – Маргаритой Валентиновной Кожевниковой после рождения Маши. Майоров запамятовал, что его местонахождение подсказали не просто какие-то мои агенты. Администратор команды его предупредил, поэтому он знал, когда меня ждать. Риту я не мог выгнать из машины. В "Волге" он со мной не сидел, а разговаривали на улице у ворот его дачи. Он настолько гостеприимный хозяин, что не пригласил нас зайти.

– "Жениться собираюсь. Нужна квартира. Дадите – останусь в "Спартаке". Нет – ухожу" – "В команде очередь на жилье. Шесть игроков ждут. Занимай, седьмым будешь", – так вы сказали Майорову, по его словам.

– Интересно, кому конкретно из упомянутых из шестерых он дал квартиру? Он никому ничего не дал. Когда он пришел в команду, я только вернулся из больницы после четвертой или шестой операции. Майорову сообщили, что меня нельзя нагружать, а он на второй день сборов поставил меня на кросс. Мне нельзя было бегать, да еще и по асфальту. А он: "Ну ты пробеги, сколько можешь".

– Надолго вас хватило?

– Где-то на полкилометра. Нагрузка на колено – там мениска нет вообще.

– Травму сразу усугубили?

– Конечно. Когда я остановился от боли, Борис Саныч стал утверждать, что бежать я не хочу. Все действительно было, как в моей книге. После этого я понял, что меня выгоняют из команды, Игорь Дмитриев из "Крыльев Советов" мне позвонил. До этого я не стремился куда-то уходить. С тем же успехом я мог оказаться и в "Динамо".

– Нужно было искать команду.

– Я понимал, что хоккей для меня – все. Предложений могло быть много, но я работал с Дмитриевым, поэтому пошел в "Крылья Советов". Он мне пообещал трехкомнатную квартиру, а спартаковскую жилплощадь я после ухода отдал бы государству. Ее получил бы кто-то игроков.

– Что скажете о шантаже уходом в "Крылья Советов"?

– Тогда еще не было варианта с "Крыльями" – об этом Борис Саныч соврал. Все было именно так, как написано в моей книге. Майоров – очень амбициозный человек, и для нашего хоккея это прекрасно. Я хорошо понимаю всю его суть. Когда он получает новую должность, то никого из нас не замечает. Стоит ему уйти, как со всеми вновь прекрасные отношения. Просто такой характер.

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