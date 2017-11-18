Зак Веренски - о победной шайбе: "Бобровский сделал отличный сэйв, и мы убежали в контратаку"

Автор победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Коламбусом" и "Рейнджерс" (2:0) Зак Веренски отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского. Победная шайба была заброшена через несколько секунд после того, как россиянин отразил опасный бросок Джимми Веси.
- Он сделал отличный сэйв, и мы убежали в контратаку, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Веренски.
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https://www.nhl.com/ru/news/russian-performance-of-the-night-november-17/c-293109000
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