Зак Веренски - о победной шайбе: "Бобровский сделал отличный сэйв, и мы убежали в контратаку"

Автор победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Коламбусом" и "Рейнджерс" (2:0) Зак Веренски отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского. Победная шайба была заброшена через несколько секунд после того, как россиянин отразил опасный бросок Джимми Веси​.

- Он сделал отличный сэйв, и мы убежали в контратаку, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Веренски.

Еще один крутой сэйв Бобровского. Видео