Яромир Ягр: "Просмотровый контракт в НХЛ? Мне даже смешно это обсуждать"

Чешский нападающий Яромир Ягр рассказал "СЭ" о том, будет ли он подписывать контракт в НХЛ, если ему предложат только просмотровое соглашение. В это межсезонье чех не смог договориться с "Флоридой" о продлении контракта и до сих пор не нашел новую команду.

– Возможно ли, что вы подпишете просмотровый контракт в НХЛ?

– Нет, до этого точно не дойдет. Мне даже смешно это обсуждать (смеется). За 25 лет меня должны были достаточно изучить, чтобы не приглашать на просмотры. К тому же просмотровые контракты подписываются до открытия лагерей, чтобы ребята успели показать себя в выставочных матчах. Чтобы их успели оценить тренеры. Надо ли оценивать меня? (Игорь ЕРОНКО)