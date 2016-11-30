Ягр вышел на четвертое место по матчам в НХЛ

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр вышел на четвертое место по количеству матчей в НХЛ. Игра регулярного чемпионата против "Чикаго" (1:2 Б), в которой форвард отметился голом, стала для него 1652-й. Он обошел Криса Челиоса и догнал Марка Рекки.

Больше всех игр в НХЛ провел Горди Хоу - 1767 матчей, на втором месте идет Марк Мессье (1756), а тройку лидеров замыкает Рон Фрэнсис (1731).