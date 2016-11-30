09:52 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ягр вышел на четвертое место по матчам в НХЛ

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Нападающий "Флориды" Яромир Ягр вышел на четвертое место по количеству матчей в НХЛ. Игра регулярного чемпионата против "Чикаго" (1:2 Б), в которой форвард отметился голом, стала для него 1652-й. Он обошел Криса Челиоса и догнал Марка Рекки. 

Больше всех игр в НХЛ провел Горди Хоу - 1767 матчей, на втором месте идет Марк Мессье (1756), а тройку лидеров замыкает Рон Фрэнсис (1731).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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V0VaN

описка.)) 2 из 3 локаутов пришлись на расцвет))

10:27

V0VaN

BOSS13 А был бы уже давно первым,если не играл в России несколько сезонов.. Удивительнейшая карьера у него.. 10:16 ==================================================================================================== да откуда вы такие берётесь то?)))) ярдо сам говорил, что уходя из рейнджерс - уходил из нхл... заканчивать... в рейнджерс не шло... был выхолощен... надоел хоккей и нхл... статистика тухлела... всё надоело итд итп... уехал на родину в кладно отгонять сезончик и на покой... погонял чуть, собрался завершать и тут поступило заманчивое предложение от кхл и из омска, где он бегал в локаут. погоняв на больших площадках, почувствовал вкус к игре и хоккейной жизни он со свежими силами вернулся в нхл. вот на чём действительно он потерял - так на 3 локаутах, 3 из которых пришлись на расцвет карьеры.

10:26

V0VaN

следующий сезончик без травм и всё. на вершине!)) по играм. по голам ему с третьего места уже не подняться. по очкам ещё до нового года должен выйти на второе место. на первое не подняться. по голевым передачам в следующем сезоне способен выйти на третье место. ярдо сам говорит, что играет теперь только ради рекордов. поэтому думаю след.сезон он ещё отыграет а потом уже незачем. в последующие сезоны рекордов не будет, уэйн слишком высоко))

10:19

BOSS13

А был бы уже давно первым,если не играл в России несколько сезонов.. Удивительнейшая карьера у него..

10:16

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Материалы других СМИ