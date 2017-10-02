Ягр договорился с "Калгари", но соглашение еще не подписано

Инсайдер Боб Маккензи сообщил, что нападающий Яромир Ягр и "Калгари" договорились об условиях контракта, но соглашение пока не подписано. По сведениям Пьра Лебрюна, зарплата хоккеиста составит 1 миллион долларов. Еще 1 миллион он сможет заработать в виде бонусов.

Напомним, что 45-летний хоккеист не собирается завершать карьеру и хочет продолжить играть в НХЛ. Ранее сообщалось, что чех определится со своим будущим 5 октября. Также к ветерану есть интерес со стороны команд КХЛ.

В прошлом сезоне Ягр выступал за "Флориду" и набрал 46 (16+30) очков. Последние два сезона провел во "Пантерз" и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 1914 (765+1149) очков – больше только у Уэйна Гретцки (2857).