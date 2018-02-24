Владимир Тарасенко: "Не понимаю, почему болельщики винят вратарей в поражениях"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко встал на защиту вратаря своей команды Джейка Аллена после поражения от "Виннипега" (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этом сезоне 27-летний голкипер провел 42 матча, одержал 19 побед, отражая по 90,6 процента бросков.

– Я сам вижу, как Аллен работает на тренировках, знаю, сколько всего хорошего он сделал для клуба в этом сезоне и в прошлом, – цитирует сайт НХЛ Тарасенко. – Я не понимаю, почему болельщики винят вратарей в поражениях. Это неправильно.