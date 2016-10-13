Владимир Плющев: "Дебют Мэттьюса в НХЛ напомнил приход в хоккей Ковальчука"

Бывший главный тренер юниорской и молодежной сборных России Владимир Плющев подчеркнул, что дебют нападающего Остона Мэттьюса в НХЛ напомнил ситуацию с приходом во взрослый хоккей Ильи Ковальчука. Форвард забросил четыре шайбы в ворота "Оттавы" (4:5) и стал первым игроком в истории лиги, который добился подобного результата.

- То, что он получил в свои годы, напоминает мне ситуацию с Ильей Ковальчуком, который в свои 17 лет получил такую же практику, когда "Спартак" играл в высшей лиге, - приводит ТАСС слова Плющева. - Тогда Илья мог быть на подхвате во взрослой команде, но ему доверили место, и он стал одним из лучших снайперов высшей лиги.

Парень, действительно, очень талантливый, но его очень грамотно ведут по хоккейной лестнице, за что он, наверное, должен сказать большое спасибо. Он получил хорошую практику в Швейцарии, где хоккей хорошего уровня, и это ему дало возможность уверенно себя чувствовать. Парень обладает хорошим катанием, физическими данными, хорошим поставленным броском, хорошей технической обводкой. У него есть все данные, чтобы вырасти в отличного игрока.