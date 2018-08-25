Виталий Абрамов не примет участие в турнире проспектов НХЛ из-за травмы

Российский форвард Виталий Абрамов не примет участие в турнире проспектов НХЛ (Traverse City Prospects). Соревнования пройдут в американском Траверсе.

Как сообщил в своем Твиттере журналист The Athletic Аарон Портцлайн, хоккеист не сможет играть из-за недавно перенесенной операции на запястье. Также он пропустил и летний тренировочный лагерь. Права на него принадлежат "Коламбусу".

20-летний хоккеист был выбран в первом раунде драфта 2016 года. В прошлом сезоне он набрал 104 (45+59) в 53 матчах за команду юниорской лиги Квебека "Викториявилль".