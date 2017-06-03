"Вегас" не ведет переговоров о переходе Ковальчука

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи заявил, что клуб не рассматривает возможность перехода российского нападающего СКА Ильи Ковальчука. Ранее сообщалось, что игрок выразил желание вернуться в НХЛ.

– Мы не ведем никаких переговоров о его переходе, – цитирует Sportsnet Макфи. – Не думаю, что мы пойдем таким путем. О трейде такого игрока, как Ковальчук, речи не идет. Нас интересуют более молодые хоккеисты.

Напомним, права на 34-летнего Ковальчука, который 11 июля 2013 года по собственному желанию завершил карьеру в НХЛ, принадлежат "Нью-Джерси". 3 сентября 2010 года он подписал 15-летний контракт на 100 миллионов долларов с "Девилз". 15 июля 2013 года Ковальчук подписал четырехлетний контракт со СКА и играл в КХЛ.