"Вашингтон" проиграл "Монреалю", несмотря на два очка Овечкина

"Монреаль" переиграл "Вашингтон" в контрольном матче (5:2). Голом в концовке встречи отметился российский защитник "Канадиенс" Ринат Валиев.
В составе проигравшей команды Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка, а Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу.
НХЛ
Контрольный матч
"Вашингтон" - "Монреаль" - 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
"Айлендерс" - "Нью-Джерси" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Беллоуз - 2 (бол., Фритц), 19:19 - 1:0. Ли - 1 (бол., Тэйвз, Эберле), 52:21 - 2:0.
Вратари: Грайсс (Гибсон, 40:00) - Кинкейд (57:09 - 57:31).
Броски: 27 (7+9+11) - 36 (14+11+11).
Наши: - - Яковлев (19:57/0/0).
Нью-Йорк. Barclays Center.
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