"Вашингтон" переиграл "Даллас" в овертайме, Овечкин забросил шайбу

"Вашингтон" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" в овертайме – 4:3. Автором победного гола в составе "Кэпиталз" стал нападающий Джей Бигл, признанный первой звездой встречи. Российский форвард столичной команды Александр Овечкин забросил одну шайбу, его партнер по команде Евгений Кузнецов сделал результативную передачу.

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Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Вашингтон" – 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Бураковски – 9, 2:17 – 0:1. Крэкнелл – 6 (Джор. Бенн, Хэмьюс), 6:26 – 1:1. Ивз – 17 (Немет, Маккензи), 26:47 – 2:1. Джей. Бенн – 12 (бол., Ивз, Сегин), 35:59 – 3:1. ОВЕЧКИН – 22 (бол., Нисканен, Бэкстрем), 43:18 – 3:2. Оши – 17 (бол., Нисканен, Бэкстрем), 45:26 – 3:3. Бигл – 10 (КУЗНЕЦОВ, Нисканен), 60:19 – 3:4.

Вратари: Лехтонен – Грубауэр.

Штраф: 16 – 24.

Броски: 35 (15+10+10+0) – 22 (9+4+8+1).

Наши: – – Кузнецов (13:17/1/0), Овечкин (15:46/3/0), Орлов (17:46/1/0).

Даллас. American Airlines Center.