"Вашингтон" переиграл "Даллас" в овертайме, Овечкин забросил шайбу

"Вашингтон" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" в овертайме – 4:3. Автором победного гола в составе "Кэпиталз" стал нападающий Джей Бигл, признанный первой звездой встречи. Российский форвард столичной команды Александр Овечкин забросил одну шайбу, его партнер по команде Евгений Кузнецов сделал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" – "Вашингтон" – 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
Голы: Бураковски – 9, 2:17 – 0:1. Крэкнелл – 6 (Джор. Бенн, Хэмьюс), 6:26 – 1:1. Ивз – 17 (Немет, Маккензи), 26:47 – 2:1. Джей. Бенн – 12 (бол., Ивз, Сегин), 35:59 – 3:1. ОВЕЧКИН – 22 (бол., Нисканен, Бэкстрем), 43:18 – 3:2. Оши – 17 (бол., Нисканен, Бэкстрем), 45:26 – 3:3. Бигл – 10 (КУЗНЕЦОВ, Нисканен), 60:19 – 3:4.
Вратари: Лехтонен – Грубауэр.
Штраф: 16 – 24.
Броски: 35 (15+10+10+0) – 22 (9+4+8+1).
Наши: – – Кузнецов (13:17/1/0), Овечкин (15:46/3/0), Орлов (17:46/1/0).
Даллас. American Airlines Center.
spetrov
Жаль, Anaheim полился в итоге.
07:44
spetrov
Монте-Кристо(Мститель), спасибо за комментарий.
07:35
spetrov
Michel Goulet и Ron Francis, можно потихоньку готовиться.
07:33
Монте-Кристо(Мститель) .
Даллас первые два периода носился, как сборная США в матче против сборной СССР на Олимпиаде 1980. Словно под допингом играли. Перебросали в два раза, столичным и продыху не давали. Грубауэр выручал, хороший вратарь, но крайне невнятно играет при добиваниях, неудачно порой отбивает первый бросок, шайба оказывается перед ним, а потом не может зафиксировать шайбу возле себя. Из-за этого ему два гола Питтсбург забил, включая решающий в дополнительное время, в этом матче тоже два по этой же причине. Наши ребята словно играли в шапках невидимках. Хотя смотрел шведский канал, шведы весь матч фамилию Овечкин называли. Когда он на льду, когда нет, только и слышно: Овечкин, Овечкин, Овечкин. Словно шаманили. Когда Саня забил гол в третьем периоде, реализовав большинство со своей точки, шаманить перестали. Тут же еще удаление у Далласа и Оши счет сравнял. В оставшееся время Даллас пытался игру переломить, но у столичных сил было больше. И только дикое невезение помешало Шмидту и Юханссону забить. Не попали по шайбе в убойных позициях. В дополнительное время шапку-невидимку с себя снял Кузнецов, его передача на Бигла была изумительная. Отмечу и Орлова, который в конце 2 периода чуть не сломал нос клюшкой Бенн Джею. А зря не сломал. За это столичные 4 минуты играли в меньшинстве. А у Бенна сильные царапины на носу и на переносице. Ступил Орлов раз и в третьем периоде. Сделав изумительную передачу на свой пятак техасцам. Но обошлось. Отмечу, что вашикам сильно не хватает Карлсона. Особенно Овечкину. Матч понравился !
07:28
spetrov
fifa_guru, когда игра вытягивается с -2, "ноги унес" не говорят.
07:25
fifa_guru
не переиграл, а еле ноги унес ) бросков в 1,5 раза меньше, удалений куча..
07:23