"Вашингтон" обыграл "Оттаву". У Овечкина - хет-трик, у Кузнецова три передачи

"Вашингтон" в серии буллитов обыграл "Оттаву" (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе "Вашингтона" три шайбы забросил нападающий Александр Овечкин. Для капитана "Кэпиталз" это 18-й хет-трик в НХЛ. Отметим, что в трех шайбах ему ассистировал Евгений Кузнецов. Также у гостей шайбу забросил Бретт Коннолли. У "Оттавы" дублем отметился Марк Стоун, по голу у Криса Уайдмэна и Дерика Брассара.
В серии послематчевых бросков победу "Столичным" принесли голы Овечкина и Кузнецова. Их одноклубник защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 26 минут, за которые один раз бросил по воротам и очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" – "Вашингтон" – 4:5 Б (1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
Голы: Уайдмэн - 1 (Брассар, Райан), 6:25 - 1:0. Коннолли - 1 (Эллер, Нисканен), 8:07 - 1:1. Стоун - 1 (Брассар), 26:52 - 2:1. Брассар - 1 (Райан), 42:03 - 3:1. ОВЕЧКИН - 1 (КУЗНЕЦОВ), 44:15 - 3:2. ОВЕЧКИН - 2 (КУЗНЕЦОВ, Врана), 45:38 - 3:3. Стоун - 2 (Фанеф, Уайдмэн), 46:55 - 4:3. ОВЕЧКИН - 3 (КУЗНЕЦОВ, Врана), 50:48 - 4:4.
Победный буллит: КУЗНЕЦОВ.
Вратари: Андерсон - Холтби.
Штраф: 2 - 10.
Броски: 32 (5+11+10+6) - 28 (6+12+7+3).
Наши: - - Кузнецов (20:12/1/+3), Овечкин (19:11/6/+3), Орлов (26:06/1/+1).
6 октября. Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Оттава Сенаторз
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Бретт Коннолли
- Марк Стоун
- Дерик Брассар
- Крис Уайдмэн
fifa_guru
Рановато делать выводы. Один матч не показатель. Скажу, что такие хет-трики в первых матчах способствуют неплохой мотивации и дальнейшей хорошей игре. и то не факт
05:55
Монте-Кристо (Мститель) .
Чикаго-Питтсбург, уже 9:1 !!! Ха-ха... Саад, который забил 9-й гол, он заменил Панарина в Чикаго, оформил хек-трик.
05:50
Монте-Кристо (Мститель) .
Отмечу и глупое удаление на ровном месте Кузнецова в овертайме. Когда он повзрослеет ?
05:45
Монте-Кристо (Мститель) .
Да здравствует король ! Саша урыл журналистов С.Э. и троллей с данного сайта, которые ничего не понимают в хоккее. Хек-трик плюс реализованный послематчевый буллит. Отмечу и Кузнецова. Только его заслуга невелика, просто броски у Овечкина феноменальные, что щелчок, что кистевой, вратари видят шайбу только в воротах.
05:44