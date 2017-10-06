"Вашингтон" обыграл "Оттаву". У Овечкина - хет-трик, у Кузнецова три передачи

"Вашингтон" в серии буллитов обыграл "Оттаву" (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе "Вашингтона" три шайбы забросил нападающий Александр Овечкин. Для капитана "Кэпиталз" это 18-й хет-трик в НХЛ. Отметим, что в трех шайбах ему ассистировал Евгений Кузнецов. Также у гостей шайбу забросил Бретт Коннолли. У "Оттавы" дублем отметился Марк Стоун, по голу у Криса Уайдмэна и Дерика Брассара.

В серии послематчевых бросков победу "Столичным" принесли голы Овечкина и Кузнецова. Их одноклубник защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 26 минут, за которые один раз бросил по воротам и очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Вашингтон" – 4:5 Б (1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Уайдмэн - 1 (Брассар, Райан), 6:25 - 1:0. Коннолли - 1 (Эллер, Нисканен), 8:07 - 1:1. Стоун - 1 (Брассар), 26:52 - 2:1. Брассар - 1 (Райан), 42:03 - 3:1. ОВЕЧКИН - 1 (КУЗНЕЦОВ), 44:15 - 3:2. ОВЕЧКИН - 2 (КУЗНЕЦОВ, Врана), 45:38 - 3:3. Стоун - 2 (Фанеф, Уайдмэн), 46:55 - 4:3. ОВЕЧКИН - 3 (КУЗНЕЦОВ, Врана), 50:48 - 4:4.

Победный буллит: КУЗНЕЦОВ.

Вратари: Андерсон - Холтби.

Штраф: 2 - 10.

Броски: 32 (5+11+10+6) - 28 (6+12+7+3).

Наши: - - Кузнецов (20:12/1/+3), Овечкин (19:11/6/+3), Орлов (26:06/1/+1).

6 октября. Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

Хет-трик Овечкина. Видео